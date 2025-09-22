Nijerya'da 2 Haftada 53 Güvenlik Görevlisi Öldürüldü

Nijerya'da son iki haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 53 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi; siviller ve güvenlik güçleri hedef alındı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 13:09
Nijerya'da 2 Haftada 53 Güvenlik Görevlisi Öldürüldü

Nijerya'da 2 haftada 53 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Güvenlik sorunlarının yoğunlaştığı Nijerya'da son iki haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 53 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Saldırılarda sadece siviller değil, güvenlik güçleri de hedef alındı.

Saldırıların gerçekleştiği eyaletler

Ulusal basındaki haberlere göre saldırılar, Zamfara, Edo, Katsina, Kogi, Borno, Kebbi, Kwara ve Enugu eyaletlerinde gerçekleşti.

Bu dönemde yaşanan ölümler, ülkede artan şiddet dalgasının ve güvenlik zafiyetlerinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yetkililerin değerlendirmesi ve şiddet unsurları

Yetkililer, güvenlik güçlerine yönelik saldırıların artmasında yasa dışı grupların silah ve mühimmat elde etme çabalarının etkili olduğunu vurguluyor.

Nijerya, farklı bölgelerinde sadece silahlı çetelerin değil, aynı zamanda terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Ayrıca ülkede cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, özellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

