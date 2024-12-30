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Nijerya'da 20 Kaçak Petrol Tesisine Darbe

Nijerya'da, kaçak ham petrol rafinasyonuna yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 20 tesis kapatıldı ve 8 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:12
Nijerya'da 20 Kaçak Petrol Tesisine Darbe

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 20 tesisin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı açıklamada, ordunun 23-29 Aralık tarihleri arasında ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Danjuma, bu operasyonlarda 20 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını kaydederken, 8 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Ayrıca, çalınan 90 bin litre petroldan, petrol taşıyan tankerler ve 21 tekneye de el konulduğunu aktardı.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı, ülke ekonomisine olumsuz etkilerde bulunuyor. Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023 yılında 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil olup, bu rezervler dünyadaki toplam rezervlerin %3.1'ini oluşturmaktadır. Nijerya, ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında yer almakta, aynı zamanda dünyanın en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke olup, petrol ihracatı açısından da 6. sıradadır.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesi'nde, silahlı grupların petrol alanlarına yönelik sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi birçok güvenlik sorunu yaşanmaktadır.

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