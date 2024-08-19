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Nijerya'da 20 Tıp Öğrencisi Kaçırıldı: Fidye Talebi İle Ülke İçindeki Endişe Arttı

Nijerya'nın Benue eyaletinde kaçırılan 20 tıp öğrencisi için 50 milyon lira fidye istendi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 01:00
Nijerya'da 20 Tıp Öğrencisi Kaçırıldı: Fidye Talebi İle Ülke İçindeki Endişe Arttı

Nijerya'da Kaçırılan Tıp Öğrencileri İçin Fidye Talebi

Nijerya'nın Benue eyaletinde, 15 Nisan tarihinde meydana gelen korkunç bir olayda, 20 tıp öğrencisi kaçırıldı. Jos Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Birliği Sözcüsü Adeniran Adebanjo tarafından yapılan açıklamada, silahlı grupların kaçırılan öğrencilerin aileleriyle irtibat kurdukları belirtildi.

Fidye Miktarı ve Kurtarma Çalışmaları

Silahlı kişiler, kaçırdıkları 20 tıp öğrencisinin serbest bırakılması için 50 milyon Naira fidye talep ettiklerini ifade etti. Bu durum, Nijerya'daki insan kaçırma olaylarının ne kadar ciddi bir hal aldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, kaçırılan öğrencileri kurtarmak için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini duyurdu.

Ülke Genelinde Artan İnsan Kaçırma Olayları

Yaşanan bu olay, Nijerya'daki insan kaçırma suçlarının artışını da gözler önüne seriyor. Ülkede, bu tür suçların cezasının idam olmasına rağmen, maddi çıkarlar adına düzenlenen kaçırma vakaları sıkça yaşanıyor. Silahlı gruplar genellikle kuzey bölgelerdeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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