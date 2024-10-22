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Nijerya'da 200 milyon fidanla çatışmalara çözüm arayışı

Nijerya'da, tarım ve hayvancılık arasındaki çatışmalara son vermek için 200 milyon ağaç dikilecek.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:56
Nijerya'da 200 milyon fidanla çatışmalara çözüm arayışı

Nijerya'da 200 Milyon Fidan Projesi

Nijerya'da, çobanlar ve çiftçiler arasındaki uzunca bir süredir devam eden çatışmalara çözüm üretme amacıyla kapsamlı bir kampanya başlatıldı. Bu bağlamda, 200 Million Trees isimli yeni bir girişim, toplamda 200 milyon fidanın toprakla buluşturulmasını hedefliyor.

Proje Detayları

Bu projenin lideri İbraheem Dooba, yaptığı açıklamada, ülkede süregelen çatışmaların sebep olduğu can kaybını üzülerek ifade ederken, bu rakamın 19 bin olduğunu belirtti. Dooba, iki taraf arasında gerçek bir barış sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik refahı artırmayı da amaçladıklarını vurguladı.

Çatışmaların Nedenleri

Nijerya'nın kuzey bölgesi, uzun yıllardır Fulani çobanlar ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasındaki şiddetli çatışmalara tanıklık etmektedir. Göçebe olarak hayvancılık yapan Fulani toplulukları, sıklıkla çiftçilerin hayvanlarına saldırarak kaynaklarını çalmaya çalıştıklarını iddia ediyor.

Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olan Fulani topluluğu, Batı ve Orta Afrika genelinde yaygın olarak bilinmekte olup, yaklaşık 40 milyon kişilik bir nüfusa sahiptir.

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