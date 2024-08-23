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Nijerya'da 2020 Protestolarında Gözaltına Alınan Altı Kişi Serbest Bırakıldı

Nijerya'da 2020'deki gösterilerde gözaltına alınan altı kişi mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 15:01
Nijerya'da 2020 Protestolarında Gözaltına Alınan Altı Kişi Serbest Bırakıldı

Nijerya'da 2020 Protestolarından Sonra Yeni Gelişme

Nijerya, 2020 yılında polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı düzenlenen protestoların ardından altı kişinin serbest bırakıldığını duyurdu. Bu protestolar, ülkede gergin bir ortam yaratmış ve birçok can kaybına yol açmıştı.

Sulh Ceza Mahkemesinin Kararı

Lagos'un İkeja bölgesindeki Sulh Ceza Mahkemesi, 2020 yılındaki gösteriler sırasında kamu düzenini ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan altı kişi hakkında kararını verdi. Sulh Hakimi Bola Osunsanmi, yaptığı incelemeler sonucunda bu kişileri suçlu buldu. Ancak, gözaltında geçen süreleri göz önünde bulundurarak sanıkların cezalandırılmasına gerek olmadığını belirtti ve yapılan uyarının ardından serbest bırakılmalarına hükmetti.

Protestoların Tarihçesi

Protestolar, Nijerya'nın Delta eyaletinde 4 Ekim 2020'de bir gencin SARS tarafından öldürülmesiyle patlak vermişti. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucunda, Lagos ve başkent Abuja başta olmak üzere birçok şehirde protestolar düzenlendi. Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde ise cezaevlerine yapılan baskınlar sonucunda 2 binden fazla mahkum özgürlüklerine kavuştu.

Ülkede sıkı güvenlik önlemleri alındı ve birçok eyalette sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Gösteriler, ülke genelinde hızla yayıldı ve 22 polisin de aralarında bulunduğu 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. İnsan hakları örgütleri, güvenlik güçlerinin silahsız protestoculara yönelik bir 'katliam' gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yetkililer ise bu iddiaları uzun süre reddetti.

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