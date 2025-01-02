Nijerya'da 2024'te 10,937 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Terörle Mücadelede Önemli Başarılar

Nijerya, güvenlik sorunlarının arttığı bir dönemde, 2024 yılı içinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında 10,937 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu başarılar, Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba tarafından yapılan açıklamalarla ortaya kondu.

Başarıların Ayrıntıları

Buba, haftalık basın toplantısında, geçtiğimiz yıl boyunca ülkenin çeşitli eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarla önemli sonuçlar alındığını belirtti. Ordunun, teröristlerin savaşma kabiliyetlerini önemli ölçüde azalttığını ifade eden Buba, 16,171 teröristin orduya teslim olduğunu kaydetti.

Ayrıca, gerçekleştirilen operasyonlarda 12,538 kişinin gözaltına alındığını ve fidye için rehin alınan 7,063 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Buba, operasyonlar sırasında birçok terörist sığınağının imha edildiğini ve 8,815 silah, mühimmat ve nakit paranın ele geçirildiğini aktardı.

Güvenlik Sorunları ve İnsan Kaçırma Olayları

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çeteler ile Boko Haram ve terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi grupların saldırılarıyla karşı karşıya. Ülkede, insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları yaygın bir şekilde devam ediyor.

Silahlı kişiler genellikle ülkenin kuzey bölgelerinde bulunan köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyorlar.