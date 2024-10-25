Nijerya'da 23 Milyondan Fazla Çocuk Çocuk Felci Tehdidi Altında

Nijerya'da Çocuk Felci Alarmı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika'nın en büyük nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da 23 milyondan fazla çocuğun çocuk felci tehdidi altında olduğunu duyurdu.

UNICEF'ten Uyarı: Aşı Eksikliği Tehdit Oluşturuyor

UNICEF Bauchi Eyaleti Saha Ofisi Müdürü Nuzhat Rafique, "Dünya Çocuk Felci Günü" vesilesiyle yaptığı açıklamada, çocuk felcinin çocukların yaşamları ve refahı üzerindeki yıkıcı etkileri hakkında ciddi endişelerini paylaştı.

Rafique, Nijerya'da 2,3 milyondan fazla çocuğun rutin çocuk felci aşısı yapılmadığını belirterek, bu durumun çocukları tehdit altında bıraktığını ifade etti.

Aşılar Hayat Kurtarıyor

Rafique, çocuk felcinin neden olduğu ölümler ve fiziksel engellerin aşı kampanyaları ile önlenebileceğini vurgulayarak, "Çocuk felci salgınlarını durdurma taahhüdümüze devam edeceğiz. Çocuk felcinin tamamen ortadan kaldırılması için her evdeki her çocuğa aşı yapılmalıdır." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Raporu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl Afrika'da Burkina Faso, Çad, Kamerun, Mali, Nijer, Nijerya ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tip 2 çocuk felci varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Çocuk felci virüsü; besin, su ve temas yoluyla bulaşabiliyor. Önlem alınmadığı takdirde, virüs solunum yolu problemleri, kalıcı felç ve ölüme yol açabiliyor.