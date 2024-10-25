DOLAR
34,29 -0,16%
EURO
37,1 0,12%
ALTIN
3.018,56 -0,28%
BITCOIN
2.324.324,04 0,63%

Nijerya'da 23 Milyondan Fazla Çocuk Çocuk Felci Tehdidi Altında

UNICEF, Nijerya'da 23 milyondan fazla çocuğun çocuk felci riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 19:03
Nijerya'da 23 Milyondan Fazla Çocuk Çocuk Felci Tehdidi Altında

Nijerya'da Çocuk Felci Alarmı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika'nın en büyük nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da 23 milyondan fazla çocuğun çocuk felci tehdidi altında olduğunu duyurdu.

UNICEF'ten Uyarı: Aşı Eksikliği Tehdit Oluşturuyor

UNICEF Bauchi Eyaleti Saha Ofisi Müdürü Nuzhat Rafique, "Dünya Çocuk Felci Günü" vesilesiyle yaptığı açıklamada, çocuk felcinin çocukların yaşamları ve refahı üzerindeki yıkıcı etkileri hakkında ciddi endişelerini paylaştı.

Rafique, Nijerya'da 2,3 milyondan fazla çocuğun rutin çocuk felci aşısı yapılmadığını belirterek, bu durumun çocukları tehdit altında bıraktığını ifade etti.

Aşılar Hayat Kurtarıyor

Rafique, çocuk felcinin neden olduğu ölümler ve fiziksel engellerin aşı kampanyaları ile önlenebileceğini vurgulayarak, "Çocuk felci salgınlarını durdurma taahhüdümüze devam edeceğiz. Çocuk felcinin tamamen ortadan kaldırılması için her evdeki her çocuğa aşı yapılmalıdır." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Raporu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl Afrika'da Burkina Faso, Çad, Kamerun, Mali, Nijer, Nijerya ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tip 2 çocuk felci varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Çocuk felci virüsü; besin, su ve temas yoluyla bulaşabiliyor. Önlem alınmadığı takdirde, virüs solunum yolu problemleri, kalıcı felç ve ölüme yol açabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD ve Ahbap Derneği'nin Deprem Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı
2
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Kilogram Ele Geçirildi
3
Miyav Kukla Oyunu, İstanbul'da Prömiyer Yapıyor
4
Diyarbakır'da Balık Ölümleri Üzerine İnceleme Başlatıldı
5
Türkiye Expo Festivali Paris'te Türk Kültürünü Tanıtıyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA EXPO'yu Ziyaret Etti

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu