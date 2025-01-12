Nijerya'da 25 Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen operasyonda, 25 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 23:56
Nijerya'da 25 Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Çete Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Nijerya'nın kuzeyinde gerçekleşen operasyonda, Zamfara eyaletinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 25 silahlı çete üyesi öldürüldü. Operasyon, Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) tarafından gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

MNJTF Sözcüsü Abubakar Abdullahi, yaptığı açıklamada, Gidan Goga bölgesinde düzenlenen operasyonda 25 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini ve 18 çete üyesinin yaralı bir şekilde kaçtığını belirtti. Rehine alınan 7 kişinin kurtarıldığı bilgisi de verildi. Abdullahi, operasyonda hiçbir sivilin hayatını kaybetmediğini öne sürdü.

Çelişkili Bilgiler

Ancak yerel basında çıkan haberlerde, operasyonda 16 sivilin yaşamını yitirdiği iddiaları dikkat çekti. Bu, operasyona yönelik farklı yorumların ve bilgilerin olduğu anlamına geliyor.

Nijerya'nın Güvenlik Sorunları

Nijerya, son dönemde ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin, Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlar, bu grupların etkisini azaltmayı hedefliyor.

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