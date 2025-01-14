Nijerya'da 32 Kaçak Petrol Tesisi Kapatıldı

Nijerya, kaçak ham petrolün işlendiği 32 tesisi kapattı. Operasyon, ülke ekonomisini olumsuz etkileyen petrol hırsızlığına karşı yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 01:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 01:58
Nijerya'da 32 Kaçak Petrol Tesisi Kapatıldı

Nijerya'da Kaçak Petrol Operasyonu

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 32 tesisin kapatıldığını duyurdu. Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı açıklamada, ordunun 6-12 Ocak tarihlerinde ülkenin petrol bölgesi olan Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik özel operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danjuma, gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 32 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını ifade etti. Ayrıca, bu operasyonlar sırasında yaklaşık 60 bin litre çeşitli petrol ürününün ele geçirildiği ve 21 tekneye el konulduğu bilgisi verildi.

Petrol Hırsızlığının Ekonomik Etkileri

Nijerya'daki petrol hırsızlığının ülke ekonomisi üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğu kaydediliyor. Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yönelik saldırılar sonucunda 2023 yılında 3 milyar dolardan fazla zarar meydana geldiğini belirtti.

Nijerya'nın Petrol Rezervleri

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olup, bu miktar dünya rezervlerinin yaklaşık %3,1'ini oluşturmaktadır. Ham petrol üretiminde dünya genelinde ilk 15 ülke arasında yer alan Nijerya, en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke konumundadır ve petrol ihracatı açısından 6. sıradadır.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde ise silahlı grupların petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kızılhaç Başkanı Egger, Gazze'de Yaralı ve Yerinden Edilmiş Filistinlileri Ziyaret Etti
2
Nijerya'da 32 Kaçak Petrol Tesisi Kapatıldı
3
Bursa'da Cami Tuvaletinde Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi
4
İspanyol Hukukçulardan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi
5
Southern California Edison'a Yangın Davası Açıldı
6
Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal Edildi
7
İsrail Kabinesi Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasını Onaylamaya Hazırlanıyor

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!