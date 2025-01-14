Nijerya'da 32 Kaçak Petrol Tesisi Kapatıldı

Nijerya'da Kaçak Petrol Operasyonu

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 32 tesisin kapatıldığını duyurdu. Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı açıklamada, ordunun 6-12 Ocak tarihlerinde ülkenin petrol bölgesi olan Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik özel operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danjuma, gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 32 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını ifade etti. Ayrıca, bu operasyonlar sırasında yaklaşık 60 bin litre çeşitli petrol ürününün ele geçirildiği ve 21 tekneye el konulduğu bilgisi verildi.

Petrol Hırsızlığının Ekonomik Etkileri

Nijerya'daki petrol hırsızlığının ülke ekonomisi üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğu kaydediliyor. Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yönelik saldırılar sonucunda 2023 yılında 3 milyar dolardan fazla zarar meydana geldiğini belirtti.

Nijerya'nın Petrol Rezervleri

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olup, bu miktar dünya rezervlerinin yaklaşık %3,1'ini oluşturmaktadır. Ham petrol üretiminde dünya genelinde ilk 15 ülke arasında yer alan Nijerya, en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke konumundadır ve petrol ihracatı açısından 6. sıradadır.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde ise silahlı grupların petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanmaktadır.