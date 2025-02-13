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Nijerya'da 40 Silahlı Çete Üyesi Öldürüldü

Nijerya'nın Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda 40 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 01:02
Nijerya'da 40 Silahlı Çete Üyesi Öldürüldü

Nijerya'da Operasyonlar Sonrası Büyük Başarı

Nijerya'nın Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde, 1-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 40 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi. Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Sözcüsü Abubakar Abdullahi, ordunun bu süreçte silahlı çetelere yönelik "Fansan Yamma" adını verdiği operasyonları yürüttüğünü duyurdu.

Önemli Başarılar ve Kurtarılmalar

Abdullahi, operasyonlar sırasında çok sayıda çete üyesinin yaralandığını ve fidye için kaçırılan onlarca kişinin kurtarıldığını bildirdi. Ayrıca, silahlı çete üyelerine ait önemli mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Nijerya'nın Güvenlik Sorunları

Nijerya, uzun bir süredir silahlı çeteler ve terör örgütleri Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi grupların saldırılarıyla mücadele ediyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olsa da, fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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