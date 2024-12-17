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Nijerya'da 42 Kaçak Petrol Arıtma Tesisi Kapatıldı

Nijerya'da yürütülen operasyonlarda, 42 kaçak petrol arıtma tesisi kapatıldı ve 197 bin litre petrol ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 01:59
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 01:59
Nijerya'da 42 Kaçak Petrol Arıtma Tesisi Kapatıldı

Nijerya'da Kaçak Petrol Operasyonları

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, yasa dışı rafinasyon faaliyetlerine son vermek amacıyla 42 kaçak petrol arıtma tesisi kapatıldı.

Operasyon Detayları

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı açıklamada, ülkenin petrol bölgesi olan Bayelsa, Delta ve Rivers eyaletlerinde petrol kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonların detaylarını aktardı. Operasyonlarda toplamda 32 tekne ve 12 araca el konuldu.

Danjuma, çalınan yaklaşık 197 bin litre petrol'ün de ele geçirildiğini belirtirken, bu olayların Nijerya'nın ekonomik yapısını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Petrol Hırsızlığının Ekonomik Etkileri

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yapılan saldırılar sonucu 2023 yılında 3 milyar dolardan fazla bir zarar oluştuğunu açıkladı.

Nijerya'nın Petrol Rezervleri

Nijerya'nın tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olarak kayıtlara geçmiştir ve bu, dünya rezervlerinin yaklaşık %3,1'ini oluşturmaktadır. Nijerya, ham petrol üretiminde ilk 15 ülke arasında yer almakta olup, petrolde dünya genelinde en çok rezerv bulunan 8. ülkeyi ve ihracatta ise 6. sırayı elinde bulundurmaktadır.

Ancak, Delta bölgesindeki silahlı gruplar, petrol alanlarına sabotajlar düzenlemekte, çatışmalar yaşamakta ve adam kaçırma olayları ile petrol hırsızlığı sorunlarını artırmaktadır.

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