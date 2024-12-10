Nijerya'da 43 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı

Nijerya'da Silahlı Çete, 43 Kişiyi Fidye İçin Kaçırdı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, motosikletli silahlı çeteler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 43 kişi fidye için rehin alındı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Kakidawa kasabasına gelen bu çeteler, etrafa ateş açarak korku saçtı.

Saldırganlar, evlere girerek arasında 40 kadın bulunan 43 kişiyi zorla kaçırdı. Zamfara Eyaleti Polis Komiseri Muhammad Shehu Dalijan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kurtarma operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Nijerya, uzun zamandır silahlı çeteler ile çeşitli terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bunlar arasında Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu olan ISWAP bulunuyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları maalesef sıkça yaşanıyor. Silahlı gruplar genellikle kuzeydeki köyler, okullar ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.