DOLAR
34,85 -0,06%
EURO
36,73 0,13%
ALTIN
2.993,97 -0,62%
BITCOIN
3.399.541,6 -1,04%

Nijerya'da 43 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler, 43 kişiyi fidye için kaçırdı. Güvenlik güçleri kurtarma operasyonu başlattı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 12:59
Nijerya'da 43 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı

Nijerya'da Silahlı Çete, 43 Kişiyi Fidye İçin Kaçırdı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, motosikletli silahlı çeteler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 43 kişi fidye için rehin alındı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Kakidawa kasabasına gelen bu çeteler, etrafa ateş açarak korku saçtı.

Saldırganlar, evlere girerek arasında 40 kadın bulunan 43 kişiyi zorla kaçırdı. Zamfara Eyaleti Polis Komiseri Muhammad Shehu Dalijan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kurtarma operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Nijerya, uzun zamandır silahlı çeteler ile çeşitli terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bunlar arasında Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu olan ISWAP bulunuyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları maalesef sıkça yaşanıyor. Silahlı gruplar genellikle kuzeydeki köyler, okullar ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni Gerçekleşti
2
Kasımda Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcu Sayısı 16,3 Milyon
3
Kuzey Kore, Güney Kore'deki Sıkıyönetim Girişimine Sessiz Kalıyor
4
Yayladağı Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Süreci Devam Ediyor
5
BM: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali, Uluslararası Anlaşmanın İhlali
6
Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 786’ya Ulaştı, İsrail Saldırıları Devam Ediyor
7
Bakan Şimşek: Küresel Koşullar 2024'te Türkiye'yi Destekleyecek

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı