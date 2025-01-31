Nijerya’da 5 Bin Boko Haram Üyesi Teslim Oldu ve Evine Döndü

Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Ofisine bağlı Ulusal Terörle Mücadele Merkezi, ülkede teslim olan Boko Haram üyesi yaklaşık 5 bin kişinin evlerine döndüğünü duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Aşırıcılıkla Mücadele Birimi Başkanı Mairo Musa Abbas, Maiduguri şehrinde düzenlenen "Çad Gölü Havzası Valiler Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu. Abbas, teslim olan 5 bin Boko Haram üyesinin aileleriyle yeniden bir araya geldiğini açıkladı.

Abbas, söz konusu bireylerin 6 aylık 'topluma kazandırma' programına tabi tutulduğunu belirtti. Bu program çerçevesinde, katılımcılar çeşitli beceriler edinmekte ve bu bilgileri toplum içerisinde yaşamlarını sürdürebilmek için kullanacaklarını ifade etti.

Nijerya, Aralık 2024 itibarıyla, son 5 ayda aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 129 binden fazla teröristin teslim olduğunu bildirmişti. Ülke, uzun zamandır silahlı çetelerle birlikte Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele etmektedir.