Nijerya'da 65. Bağımsızlık Günü Geçit Töreni İptal Edildi

Nijerya Hükümeti, 1 Ekim'de planlanan 65. Bağımsızlık Günü geçit töreninin iptal edildiğini duyurdu; diğer etkinlikler ise devam edecek.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:01
Hükümet Sekreterliği Ofisi resmi açıklama yayımladı

Nijerya hükümeti, 1 Ekim tarihinde düzenlenmesi planlanan 65. Bağımsızlık Günü geçit töreninin iptal edildiğini duyurdu. Karar, Hükümet Sekreterliği Ofisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada kamuoyuna iletildi.

Açıklamada, kararın yıl dönümünün önemini azaltmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Federal hükümet, 1 Ekim Çarşamba günü yapılması planlanan 65. bağımsızlık yıl dönümü geçit töreninin iptal edildiğini kamuoyuna duyurur."

Bildiride ayrıca, geçit töreninin iptaline rağmen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun geleneksel ulusa sesleniş konuşması ile kültürel etkinlikler ve diğer programların planlandığı şekilde devam edeceğinin altı çizildi.

Nijerya, 1 Ekim 1960'ta İngiliz sömürgesinden çıkarak bağımsızlığını ilan etmişti.

