Nijerya'da 775 Kişi Terör Suçlarından Mahkum Edildi — NCTC Açıkladı

NCTC, 8 aşamalı yargılamalarda 775 kişinin terörle bağlantılı suçlardan mahkum edildiğini; adli ve toplumsal önlemlerle kalıcı güvenlik hedeflendiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:27
Nijerya'da 775 Kişi Terör Suçlarından Mahkum Edildi

NCTC Koordinatörü Adamu Laka: Terörizme Karşı Hem Hukuk Hem Toplumsal Tedbirler

Nijerya Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC), ülkede yürütülen 8 aşamalı yargılamalar sonucunda 775 kişinin terörle bağlantılı suçlardan mahkum edildiğini açıkladı.

NCTC Koordinatörü Tümgeneral Adamu Laka, başkent Abuja'da düzenlenen "Batı Afrika ve Sahel'de Ortaya Çıkan Terör Örgütleriyle Mücadele ve Sürdürülebilir Güvenliğin Güçlendirilmesi" konulu bölgesel konferansın açılışında konuştu.

Laka, yargı süreçlerinin Nijerya'nın adalet mekanizmasını işletme kararlılığını gösterdiğini belirterek, "Şimdiye kadar 8 aşamada yürütülen davalarda 775 mahkumiyet kararı çıktı. Bu, terörizmin cezasız kalmayacağına dair net bir mesajdır." dedi.

Askeri yöntemlerin önemine vurgu yapan Laka, kalıcı güvenlik için diyalog, uzlaşı, toplumsal dayanıklılık ve gençlerin güçlendirilmesi gibi sivil yöntemlerin de gerekli olduğunu söyledi.

Laka, Nijerya'nın terörle mücadelede "devletin tüm kurumlarını ve toplumun tüm kesimlerini" kapsayan bir yaklaşım benimsediğini vurguladı ve yoksulluk, işsizlik ve dışlanmışlık gibi terörün kök nedenlerinin çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Koordinatör, ayrıca Nisan 2024'te Abuja'da düzenlenen Afrika Terörle Mücadele Zirvesi'nde alınan kararlarla NCTC'nin Batı Afrika ve Sahel'de bölgesel mükemmeliyet merkezi ilan edildiğini hatırlattı.

