Nijerya'da Açlık Tehdidi: 26 Milyon Kişi Tehlike Altında

Nijerya'da Acil Gıda Güvenliği Krizi

Nijerya Kızıl Haç Derneği, ülke genelinde gıda güvensizliği nedeniyle yaklaşık 26 milyon kişinin açlık tehlikesi altında olduğunu belirtti. Derneğin yayımladığı raporda, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar gibi savunmasız grupların gıdaya erişimde en fazla zorluk çektiği ifade edildi.

Durumun Ciddiyeti ve Yapılan Yardımlar

Açıklamada, gıda yetersizliği nedeniyle binlerce çocuğun sağlık sorunlarıyla karşılaştığı vurgulandı. Dernek, gıda güvencesi en zayıf olan 7 eyalete destek vererek, yaklaşık 5 bin aileye gıda ve ilaç yardımı ile gelir getirici iş olanakları sağlamak amacıyla nakdi yardımlarda bulunduğunu açıkladı.

Yardım Çabalarının Genişletilmesi

Nijerya'nın 11 eyaletinde gıda sorunu yaşandığına dikkat çeken dernek, 25 milyondan fazla insanın yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Daraldığı belirtilen yardım çabalarının, 7 eyalet dışında kalan bölgelere ulaştırılması için genişletilmeye çalışıldığı duyuruldu.

Uluslararası Destek İhtiyacı

Nijerya Kızıl Haç Derneği, birçok insana ulaşmasına rağmen mevcut yardım miktarının yetersiz olduğunu ifade etti. Ülkede insani bir felaket yaşanmaması için acil uluslararası destek çağrısında bulundu.