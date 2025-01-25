Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patladı: 15 Ölü

Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patlaması: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın güneyinde, Enugu eyaletine bağlı Udi kasabasında akaryakıt taşıyan bir tanker, henüz belirlenemeyen bir sebeple patladı. Bu trajik olayda, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti.

Yaralıların sayısının çok olduğu bildirilen patlama sonucunda, yangın çıktığı ve 6 aracın yandığı öğrenildi. Yerel basındaki haberlere göre, olayın hemen ardından acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bu olay, 18 Ocak tarihinde Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde yaşanan bir patlamayı da hatırlattı. O olayda ise bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucunda 96 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.