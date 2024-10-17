Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patladı: Can Kaybı 153'e Yükseldi

Nijerya'daki Tanker Patlaması Korkunç Sonuçlar Doğurdu

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 153'e ulaştı.

Olayın Gelişimi

Yöre halkının dün gece devrilen akaryakıt tankerinden yakıt boşaltmaya çalıştıkları esnada tanker birden alev aldı ve patladı. Bu trajik olayda, hayatını kaybedenlerin çoğu tanınamayacak derecede yanmış durumda.

Açıklamalar ve Tepkiler

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA)’nın Jigawa Eyaleti Genel Sekreteri Haruna Mairiga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölü sayısının 153'e yükseldiğini ifade etti. Aynı zamanda, Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, patlamada yaralanan 100 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Devlet Başkanı'nın Açıklaması

Olayın ardından Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülke genelindeki akaryakıt taşıma güvenliğini artırmak adına gerekli protokollerin gözden geçirilmesini istedi.

Olayın Ayrıntıları

Jigawa eyaletindeki Majiya bölgesindeki Kano-Hadeja kara yolu üzerinde, akaryakıt tankeri hız yaparken kontrolden çıkarak devrildi. Tankerin patlaması, çevredeki birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.