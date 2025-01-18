Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patladı: En Az 70 Ölü

Nijerya'nın Niger eyaletinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 20:54
Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patladı: En Az 70 Ölü

Nijerya'da Trajik Akaryakıt Tankeri Patlaması

Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde, akaryakıt yüklü bir tankerin patlaması sonucu en az 70 kişi hayatını kaybetti. Olay, Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Niger Eyaleti Sözcüsü Kumar Tsukwam tarafından yapılan açıklamalarla gün yüzüne çıktı.

Tankerin Kontrolden Çıkışı ve Patlama Anı

Tsukwam, Dikko-Maje kara yolu üzerinde aşırı hız nedeniyle tankerin devrildiğini belirtti. Yöre halkının devrilen tankerden akaryakıt almaya çalıştığı esnada, ani bir patlama gerçekleştiği kaydedildi.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Patlama sonucunda meydana gelen can kaybının yanı sıra onlarca kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Tsukwam, olayın ciddiyetine dikkat çekerek bölgedeki durumun kontrol altına alınması için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Geçmişteki Benzer Olaylar

Daha önce Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, Ekim 2024 tarihinde benzer bir olayda akaryakıt taşıyan bir tankerin patlaması sonucu 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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