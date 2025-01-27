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Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patlaması: Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Nijerya'nın Enugu eyaletindeki akaryakıt tankerinin patlamasında ölü sayısı 18'e çıktı, 13 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:24
Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patlaması: Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Nijerya'nın Enugu Eyaletinde Feci Akaryakıt Tankeri Patlaması

Nijerya'nın güneyinde bulunan Enugu eyaletinde, 25 Ocak tarihinde meydana gelen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Sözcüsü Olusegun Ogungbemide, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Ugwu Onyeama bölgesinde yaşanan patlamada 13 kişinin yaralandığını ve birçok evin alev alev yandığını belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, bu trajik olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, ilgili kurumların ülke genelinde tekrar eden petrol tankeri patlamalarını önlemek için gerekli tedbirleri almasını istedi.

Yıllar içinde, 2009'dan bu yana Nijerya'da yaşanan çeşitli tanker kazalarında 1900'den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.

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