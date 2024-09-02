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Nijerya'da Aşırı Yağışlar Sel Felaketi Yarattı: Ölü Sayısı 192'ye Ulaştı

Nijerya'da devam eden aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde ölü sayısı 192'ye yükseldi ve birçok eyalette tarım arazileri zarar gördü.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:03
Nijerya'da Aşırı Yağışlar Sel Felaketi Yarattı: Ölü Sayısı 192'ye Ulaştı

Nijerya'da Sel Felaketi Krizi

Nijerya'da devam eden aşırı yağışların neden olduğu sellerin bilançosu giderek ağırlaşmakta. Resmi verilere göre, ölü sayısı 192'ye ulaştı.

NEMA'dan Açıklama

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Sözcüsü Ezekiel Manzo, sürdürülen çalışmalara ilişkin yaptığı basın toplantısında, ülkenin 29 eyaletinde sel olaylarının meydana geldiğini ifade ederek, "Acil Durum Operasyon Merkezinden aldığım bilgilere göre, seller nedeniyle ölüm sayısı 192'ye yükseldi," dedi.

Tarım ve Yaralanmalar Üzerindeki Etkiler

NEMA'nın raporuna göre, başta ülkenin kuzey bölgeleri olmak üzere, ciddi sel felaketleri sonucu 107 bin 600 hektar tarım arazisi büyük zarar gördü. Ayrıca, çok sayıda insan yaralandı.

Uyarılar ve Uluslararası Yardım

Nijerya Su Bakanlığı, bazı bölgeler için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu. Ayrıca, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan bir açıklamada, Afrika'nın batı ve ortasında yaklaşık 716 bin 500 kişinin bu aşırı yağışlardan etkilendiği belirtildi.

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