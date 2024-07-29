Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestosuna Büyük Katılım

Nijerya'da Hayat Pahalılığına Karşı Büyük Protestolar

Nijerya'da, benzin sübvansiyonunun sona ermesinin ardından artan hayat pahalılığına karşı gösteriler düzenlendi. Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde başlatılan protestolar, primarily Niger eyaletinde yoğunlaştı.

Protestoların Detayları

Protestocular, başkent Abuja'ya giden yolları kapatarak valiliğe doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Eylemciler, "Benzin sübvansiyonu geri getirilmeli", "Köle değiliz" ve "Halk karşıtı politikaları durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto planladıklarını açıkladılar.

Askeri Önlemler

Protestolar sırasında güvenliği sağlamak amacıyla Abuja'da belirli noktalara asker konuşlandırıldığı bildirildi.

Benzin Sübvansiyonunun Kaldırılması ve Sonuçları

Bir yıl önce Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerinde sübvansiyonu kaldırmıştı. Bu karar, akaryakıt fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Önceden litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatı, 620 nairaya (0,82 dolar) kadar yükseldi. Bu durum, ülke genelinde hayat pahalılığını artırdı.