Nijerya'da Boko Haram'a Darbe: 34 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Boko Haram Üyesi 34 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'nın Borno eyaletinde, 6 Ocak tarihinde terör örgütü Boko Haram tarafından gerçekleştirilen askeri üsse yönelik saldırının ardından, düzenlenen operasyonlarda toplam 34 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Ordusu tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, 6 Ocak'taki saldırının ardından yoğun bir şekilde teröristlere karşı operasyonlar düzenlendiği ifade edildi. Bu operasyonlar neticesinde 34 teröristin ele geçirildiği ve 23 silah ile mühimmatın da güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Boko Haram'ın askeri üsse yönelik gerçekleştirdiği bu silahlı saldırıda, 12 asker hayatını kaybetmişti. Terör örgütü, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da faaliyet göstermekte olup, 2009'dan itibaren gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemleri sonucunda on binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olmuştur.

Boko Haram, 2015 yılı itibarıyla Nijerya'nın sınır komşuları olan Kamerun, Çad ve Nijer gibi ülkelere de saldırılar gerçekleştirmiştir. Özellikle Çad Gölü Havzası'nda yapılan saldırılarda, en az 2 bin insan hayatını kaybetti.

Nijerya'da süregelen terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmış, bu durum ülkenin sosyal yapısını derinden etkilemiştir.