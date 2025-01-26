Nijerya'da Boko Haram İntihar Saldırısında 27 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Borno Eyaletinde Kanlı Saldırı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından gerçekleştirilen intihar saldırısında 27 asker hayatını kaybetti.

Nijerya ordusundan adını vermek istemeyen bir yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerinin bölgedeki bir askeri üsse intihar saldırısı düzenlediğini ifade etti. Saldırının ardından çok sayıda askerin de yaralandığı bildiriliyor.

Boko Haram'ın Tarihi ve Etkileri

Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da etkin olup, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemleriyle on binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden oldu. 2015'ten bu yana örgüt, sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer gibi ülkelere de saldırılar düzenleyerek terör faaliyetlerini genişletmiştir. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalardan kaynaklanan göçler, yüz binlerce insanı yerinden yurtlarından etmiştir.