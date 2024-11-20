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Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 5 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, 10 asker yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 01:32
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 01:32
Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 5 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Terör Saldırısı: 5 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından gerçekleştirilen saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi. Saldırı, Borno eyaletine bağlı Gubio bölgesinde düzenlendi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırının istikrar operasyonları çerçevesinde konuşlanan birliklere yönelik yapıldığını aktardı. Buba, 5 askerinin öldüğünü, 10'unun yaralandığını ve 4 askerin ise kaybolduğunu bildirdi.

Saldırının ardından güvenlik güçleri, teröristlere karşı karşı taarruz düzenleyerek birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, teröristlere ait bir silah kamyonu ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği belirtildi.

Ulusal basında yer alan bazı haber kaynakları, saldırıda 20 askerin hayatını kaybettiği iddialarını da gündeme getirdi. Bu durum, Nijerya'da devam eden terör tehdidinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Boko Haram, 2000'li yılların başından itibaren Nijerya'da aktif bir şekilde varlık göstermekte ve özellikle 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemleri sonucunda on binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Ülkede yaşanan terör saldırıları ve çatışmalar, yüz binlerce insanın göç etmesine de sebep olmuştur.

Öte yandan, Boko Haram, 2015 yılından bu yana Kamerun, Çad ve Nijer gibi komşu ülkelerde de saldırılar düzenlemiş ve Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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