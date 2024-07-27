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Nijerya'da Boko Haram Üyeleri ve Finansörlerine Hapis Cezası Verildi

Nijerya’da düzenlenen toplu yargılamalarda 125 Boko Haram üyesi mahkum edildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 02:04
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 02:04
Nijerya'da Boko Haram Üyeleri ve Finansörlerine Hapis Cezası Verildi

Nijerya'da Boko Haram'a Büyük Darbe

Batı Afrika'nın önemli ülkelerinden Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram üyelerine yönelik yapılan toplu yargılamalarda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Nijerya Federasyon Başsavcılığı Sözcüsü Kamardeen Ogundele, 125 terörist ve finansörün mahkum edildiğini kamuoyuna açıkladı.

Yargı Süreci ve Suçlamalar

Ogundele, bu kişilerin "terörizm, terörizmin finansmanı ve maddi destek sağlama" suçlarıyla yargılandığını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Toplu Yargılamanın Yeniden Başlaması

Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi, 24 Temmuz'da Boko Haram'a üye 300 kişinin toplu yargılanmasına yeniden başladı. Hükümet, daha önce yakalanan 5 bin Boko Haram üyesinin de yargılanacağını duyurmuştu. Bu teröristler, federal mahkemede gruplar halinde yargılanıyor.

Boko Haram'ın Terör Faaliyetleri

Boko Haram, 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemleriyle 20 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açtı. Ayrıca, 2015 yılından itibaren Komşu Ülkeler Kamerun, Çad ve Nijer'de de çeşitli saldırılar gerçekleştirdi. Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda ise en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Göç ve İnsan Hakları Sorunu

Nijerya'da terör saldırıları ve çatışmalar sonucu her yıl yüz binlerce kişi zorunlu göç etmek zorunda kalıyor. Bu durum, ülkede önemli bir insani kriz yaratmaktadır.

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