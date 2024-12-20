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Nijerya'da Bombalı Saldırılar: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen bombalı saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:29
Nijerya'da Bombalı Saldırılar: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde gerçekleştiren bombalı saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Shiroro Yerel Yönetimi Konsey Başkanı Akilu Kuta, yerel basına yaptığı açıklamada, Shiroro bölgesindeki farklı noktalarda ardı ardına bombalı saldırılar düzenlendiğini ifade etti.

Kuta, saldırılar sonucunda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtirken, saldırının sorumlularının henüz net olarak tespit edilemediğini kaydetti. Öte yandan, bölge sakinlerinin yaşanan bu olaylar nedeniyle büyük bir korku içinde evlerini terk ettikleri duyuruldu.

Nijerya, uzun bir süredir silahlı çeteler ve terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

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