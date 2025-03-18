Nijerya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Töreni

Nijerya'da Anma Törenleri Düzenlendi

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla özel bir tören gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın kabulünün de 104. yıl dönümü kutlamaları ile birleştirilen etkinlik, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde düzenlendi.

Törene Yoğun Katılım

Törene, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, YEE Müdürü Musa Erbaş, TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, Askeri Ataşe Albay Davut Velioğlu, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi. Büyükelçi Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı'nın Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Çanakkale'nin Önemi

Bayraktar, Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihine kazınan bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, "Dünya, 110 yıl önce Çanakkale'nin geçilemeyeceğini gördü. İmkansız görülen koşullara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ortaya koyduğu azim ve fedakarlık bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir" dedi.

İstiklal Marşı'nın Anlamı

Büyükelçi Bayraktar, 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'nın da milletin bağımsızlık ve direniş ruhunun bir yansıması olduğunu dile getirerek, "İstiklal Marşı, milletimizin en zorlu şartlar altında bile bağımsızlığından ve direnişinden asla taviz vermeyeceğini gösteren bir anıttır. Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı bu eser, yüzbinlerce şehit ve gazimizin ortaya koyduğu fedakarlığın milletimizin kalbinde yaşayan bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Milli Hafızayı Canlı Tutmak

Büyükelçi Bayraktar, anma etkinliklerinin milli hafızayı canlı tutmada önemli bir rol oynadığını belirtti. YEE Müdürü Erbaş da, Çanakkale Savaşı'nda gösterilen kahramanlık ve fedakarlığın sadece o dönemin ruhunu yansıtmakla kalmayıp, gelecek nesillere ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Fotoğraf Sergisi İlgiyi Üzerine Çekti

Etkinlik kapsamında, Çanakkale Zaferi ve şehitler anısına açılan fotoğraf sergisi de katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.