Nijerya'da Çiftçilere Yönelik Silahlı Saldırı: 13 Ölü

Nijerya'da Tarım Alanında Kanlı Saldırı

Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde, Alawa köyünde meydana gelen silahlı saldırıda 13 çiftçi hayatını kaybetti. Olayın ardından yerel yönetim yetkilileri, durumu kınamakta ve faillerin bir an önce yakalanmasını talep etmektedir.

Olayın Detayları

Shiroro Yerel Yönetim Başkanı Akilu İsyaku, saldırının gerçekleştiği anı anlatarak, çiftçilerin tarlalarına giderken hedef alındığını belirtmiştir. Çiftçilerin saldırıdan kaçış yollarının kesilmesi, birçok kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ayrıca, Eyalet Vali Vekili Yakubu Garba, söz konusu saldırıyı "şeytani" bir eylem olarak niteleyerek, toplumda yarattığı korku ve endişelere dikkat çekmiştir.

Hala Belirsizlik Hakim

Saldırının arkasında kimin olduğu henüz belli olmamakla birlikte, yerel güvenlik kuvvetleri olayla ilgili soruşturma başlatmıştır. Çiftçiler ise koruma taleplerini dile getirerek, güvenlik endişeleriyle tedirgin bir yaşam sürmek zorunda kalacaklarını ifade etmişlerdir.