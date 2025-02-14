Nijerya'da Dev Kamyon Kazası: 23 Ölü, 48 Yaralı

Nijerya'da Kamyon Kazası Felaketi

Nijerya'nın Kano eyaletinde yaşanan üzücü bir kazada, bir kamyonun devrilmesi sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Umar Matazu, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olayın Kano-Maiduguri kara yolunda meydana geldiğini belirtti. Kazaya karışan kamyonun hem yolcu hem de yük taşıdığı ifade edildi.

Matazu, kazada yaşamını yitirenlerin sayısının artmasından endişe ettiğini aktararak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yaralıların durumu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

Sebep Olarak Aşırı Hız

Matazu, kazaya neden olan faktörlerin başında aşırı hızın olabileceğini vurgulayarak, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Görüntülerde Kamyonun Devrilişi

Yerel medya, kazaya ilişkin görüntülerde kamyonun devrildiğini gösterdi. Bu tür kazaların yaşanmaması için yetkililerin ve sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha gündeme geldi.