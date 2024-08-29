Nijerya'da Difteri Salgını: 40 Can Kaybı ve Artan Vaka Sayısı

Nijerya'da Difteri Salgını Endişe Veriyor

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde son dönemlerde hızla yayılan difteri salgını, 40 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, yaşamını yitirenlerin çoğu çocuk.

Son Dönemde Artan Vaka Sayısı

Yetkililer, son iki hafta içinde difteri vakalarında gözlemlenen artışa dikkat çekerek, tedavi altında olan çok sayıda kişi bulunduğunu bildirdi. Nijerya'da 2022-2023 döneminde 16,518 difteri vakası tespit edildi ve bu süreç içerisinde 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

DSÖ ve UNICEF'in Rolü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede artan difteri vakalarının ikinci salgın dalgasının başladığını doğruladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9.3 milyon doz aşı göndermişti.

Difteri Nedir?

Pek çok insan "kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, corynebacterium diphtheriae adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkar. Bulaşıcı olan bu hastalık, tedavi edilmediğinde ölüme yol açabilmektedir.