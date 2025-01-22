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Nijerya'da Doktorlar Greve Gitti: Maaşlar ve Çalışma Koşulları Protesto Edildi

Nijerya'da kamu doktorları, maaş ödemelerinin yapılmaması ve kötü çalışma koşulları yüzünden 3 günlük grev başlattı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 19:13
Nijerya'da Doktorlar Greve Gitti: Maaşlar ve Çalışma Koşulları Protesto Edildi

Nijerya'da Doktorlar Greve Gitti

Nijerya'nın Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT) kamu doktorları, maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 3 gün sürecek bir grev başlattı.

Grev Kararı ve Gerekçeleri

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) FCT Başkanı Dr. George Ebong, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, FCT'deki doktorların hükümete, çalışma şartlarının düzeltilmesi için tanıdığı 3 haftalık sürenin sona ermesi üzerine grev kararı aldıklarını belirtti.

Ebong, doktorların maaşlarını alamaması ve çalışma koşullarının giderek kötüleşmesi nedeniyle böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını açıkladı. Ayrıca, Başkent Abuja'daki hastanelerin ve doktorların refahının ihmal edildiğini eleştirerek, "Dürüst olmak gerekirse, doktorlar terk edilmiş projelere dönüştü." ifadelerini kullandı.

Hizmetlerde Aksamalar Yaşanıyor

Grev nedeniyle, devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığı öğrenildi. Toplumun sağlık hizmetlerine erişimi konusunda endişeler artarken, doktorların taleplerinin ne zaman karşılanacağı merak konusu oldu.

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