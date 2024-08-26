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Nijerya'da Doktorlar, Kaçırılan Meslektaşları İçin Grevde

Nijerya'da doktorlar, 8 ay önce kaçırılan Dr. Ganiyat Popoola'nın serbest bırakılması amacıyla grev başlattı. Acil hizmetler durduruldu.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 14:39
Nijerya'da Doktorlar, Kaçırılan Meslektaşları İçin Grevde

Nijerya'da Doktorlar Grev Başlattı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, kamuda çalışan doktorlar, sekiz ay önce kaçırılan meslektaşları Dr. Ganiyat Popoola'nın serbest kalması için 7 günlük bir grev başlattı. Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Dele Abdullahi, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, NARD'ın acil bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu toplantıda, Popoola'nın serbest bırakılması hedefiyle grev kararı alındığını duyurdu.

Grev Detayları

Dr. Abdullahi, ülke genelinde 26 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında tüm kamudaki doktorların grevde olacağını belirterek, "Grev süresince herhangi bir taviz verilmeyecek ve acil bakım hizmeti sunulmayacak," şeklinde konuştu.

Kaçırılma Olayı

Ganiyat Popoola, 27 Aralık 2023 tarihinde silahlı kişiler tarafından eşi ve yeğeni ile beraber kaçırılmıştı. Popoola'nın eşi, Mart ayında serbest bırakılmıştı. Nijerya'da, insan kaçırmanın cezası idam olarak belirlenmiş olmasına rağmen, fidye amacıyla kaçırma vakaları sıkça yaşanıyor. Bu tür olaylar genellikle ülkenin kuzey bölgelerinde, köylerde, okullarda ve yolcular üzerinde gerçekleşiyor.

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