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Nijerya'da Ebola Alarmı: Ugandalı Virüs Tehdit Oluşturuyor

Nijerya, Uganda'da Ebola salgını sonrası alarma geçti. NCDC, gözetim önlemlerini artırdı ve hastalık takibine başladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:10
Nijerya'da Ebola Alarmı: Ugandalı Virüs Tehdit Oluşturuyor

Nijerya'da Ebola Alarmı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, Uganda'nın başkenti Kampala'da Ebola salgınının ilan edilmesiyle birlikte virüsün ülkeye yayılma ihtimaline karşı "alarm" durumuna geçmiştir.

NCDC Açıklama Yaptı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı yazılı açıklamada, Uganda'da Ebola salgını ilan edilmesinin ardından Nijerya'nın giriş noktalarında gözetim önlemlerinin artırıldığını belirtti.

İdris, ülkede henüz Ebola virüsünün bulunmadığını ifade ederek, "NCDC olarak ilgili bakanlıklar, kurumlar ve ortaklarla birlikte Ulusal Yeni Görülen Viral Hemorajik Hastalıklar Teknik Çalışma Grubu aracılığıyla hastalık takibini sürdürüyoruz. Ülkemizdeki hazırlık seviyesini güçlendirmek amacıyla çeşitli önlemleri devreye soktuk," dedi.

Ayrıca, Nijerya'da şu anda Ebola aşısının bulunmadığını ancak virüsün bazı türleri için aşı ve tedavi yöntemlerinin mevcut olduğunu aktardı.

Uganda'daki Durum

Uganda Sağlık Bakanlığı, geçen hafta, Kampala'da Ebola salgınını doğrulayarak bir sağlık çalışanının virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirmiştir. Bakanlık, ayrıca 44 temaslının takip edildiğini de duyurmuştur.

Ebola Virüsünün Tarihi

Ebola virüsü, bir tür kanamalı ateşe yol açarak ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştır. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmiştir.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmış ve Gine, Liberya ile Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ise hayatını kaybetmiştir.

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