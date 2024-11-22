Nijerya'da Elektrik Kesintileri Yıllık 28 Milyar Dolar Zarara Neden Oluyor

Nijerya'daki Elektrik Sorunu Ekonomiyi Sarsıyor

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijeryada devam eden elektrik kesintilerinin ülke ekonomisine verdiği zararın yıllık 28 milyar doları bulduğu bildirildi.

TCN Uzmanı Açıklamada Bulundu

Nijerya Elektrik İletim Şirketi (TCN) uzmanı Stephen Ogaji, ülkedeki elektrik şebekesinde meydana gelen arızaların ve sık yaşanan elektrik kesintilerinin ekonomiye olumsuz etkilerinin büyük olduğunu söyledi.

Ogaji, elektrik kesintilerinin yıllık maliyetinin 28 milyar dolar olduğunu ifade ederek, TCN verilerinin, 2013 ile 2020 yılları arasında ulusal elektrik şebekesinin 84 kez tamamen, 43 kez ise kısmen çöktüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Gelir Kaybının Boyutları

Ülkedeki elektrik şebekesine enerji verilmemesi nedeniyle büyük gelir kayıpları yaşandığını vurgulayan Ogaji, bu sorunun yalnızca kamu hizmetlerini değil, aynı zamanda istikrarlı bir güç kaynağına ihtiyaç duyan tüm ekonomik sistemi etkilediğini dile getirdi.

Son Dönemde Yaşanan Arızalar

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya'da ocak ayından bu yana ulusal elektrik şebekesinde 10 kez arıza yaşandı. Bu elektrik sorunları, ülkedeki ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiliyor ve çeşitli sektörlerde kritik hizmetlerin aksamasına neden oluyor.

Nijerya'nın birçok bölgesinde sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle halkın büyük bir kısmı enerji ihtiyaçlarını jeneratörler aracılığıyla karşılamak zorunda kalıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.