Nijerya'da Elektrik Krizi: 85 Milyondan Fazla Kişi Elektriksiz

Temsilciler Meclisi Başkanı Tajudeen Abbas, Nijerya'da 85 milyondan fazla kişinin elektriksiz olduğunu ve jeneratör kullanımının yılda yaklaşık 22 milyar dolara mal olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:20
Temsilciler Meclisi Başkanı Abbas uyardı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi ve petrol zengini Nijeryada enerji sorunu derinleşiyor. Tajudeen Abbas, başkent Abuja'da düzenlenen "Üçüncü Teknoloji Ekosistemi Diyalog Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, ülkede 85 milyondan fazla kişinin elektriğe erişemediğini açıkladı.

Abbas, elektriğe erişim eksikliğinin yurttaşları jeneratöre yönlendirdiğini belirterek, 60 milyondan fazla küçük ve çevreyi kirleten jeneratörün kullanıldığını ve bunun ülkeye yılda yaklaşık 22 milyar dolar maliyet getirdiğini söyledi.

Ulusal Meclis olarak yenilenebilir enerjiye geçiş, yeşil istihdam yaratma ve kapsayıcı enerji politikaları konularında kararlı olduklarını vurgulayan Abbas, "Yenilenebilir enerji, yalnızca sektörel bir müdahale değil ulusal kalkınma stratejisi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Abbas, son bir yıl içinde Ulusal Meclisin Kırsal Elektrifikasyon Ajansı (REA) ile işbirliği içinde çeşitli projeleri hayata geçirdiğini; okulların, sağlık merkezlerinin, küçük işletmelerin ve hanelerin elektriğe kavuşturulduğunu belirtti.

Yenilikçi finansman modellerinin önemine dikkat çeken Abbas, "Yerel, esnek ve karma finansman çözümleri olmadan yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak mümkün değil." diye konuştu.

