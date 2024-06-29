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Nijerya'da facia! Tır cuma namazı kılan kalabalığın arasına daldı! 14 Ölü...

Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trajik bir kazada, kontrolden çıkan bir tır, cuma namazı kılan kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 09:24
Nijerya'da facia! Tır cuma namazı kılan kalabalığın arasına daldı! 14 Ölü...

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Labaran’ın yaptığı yazılı açıklamada, kazanın Kano eyaletindeki Kaduna-Kano kara yolunun Kura bölgesinde meydana geldiği belirtildi. Cuma namazı için toplanan kalabalığın arasına kontrolden çıkan bir tırın dalması sonucu büyük bir trajedi yaşandı.

Yaralı Sayısı Artabilir

Labaran, ilk belirlemelere göre kazada 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten Labaran, ölü sayısının artabileceği endişesini dile getirdi.

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