DOLAR
34,18 0,18%
EURO
37,8 0,2%
ALTIN
2.908,92 0,55%
BITCOIN
2.088.726,83 -0,29%

Nijerya'da Feci Kaza: 10 Ölü, 3 Yaralı

Lagos'ta meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 01:54
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 01:54
Nijerya'da Feci Kaza: 10 Ölü, 3 Yaralı

Nijerya'da Trafik Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Lagos eyaletinde, korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Bir kamyonun yolcu minibüsüyle çarpışması sonucunda toplamda 10 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

SEMA'dan Açıklama

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Lagos Eyaleti Daimi Sekreteri Olufemi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada, kazanın Lagos-Badagary kara yolunda gerçekleştiğini duyurdu. Oke-Osanyintolu, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumlarının kritik olduğunu belirtti.

Soruşturma Başlatıldı

Kazaya dair bir soruşturmanın da başlatıldığını ifade eden Oke-Osanyintolu, olayın ayrıntılarının araştırılacağını kaydetti. Bu trajik kaza, Nijerya'daki yol güvenliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Türk Hava Yolları'nda Önlisans ve Lisans Mezunlarını Kapsayan Kariyer Fırsatı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?

Enflasyonla mücadele sona erecek! O tarihte faizlere 250 baz indirim gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'deki Trafik Kazasında Doktor Hayatını Kaybetti
2
Beyaz Saray'dan Kamel Ahmad Jawad'ın Ölümüne Duygusal Tepki
3
İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı
4
Kirk Kasırgası Kategori 3'e Yükseldi
5
Tropik Siklonların Dolaylı Ölümleri: ABD'de Sağlık Sorunları Tehdit Ediyor
6
Kırıkkale'de Elektrik Kablolarından Yangın: Rögar Kapağı Fırladı
7
Meksika'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Kamyonete Açılan Ateş: 6 Ölü

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak

Kredi kartı borçlarına son dokunuş! İşte yapılandırmada tarih ve miktar gelişmesi

Toplu işçi alımı açıklandı! 1 hafta içinde başvuran nitelikli işçi olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?

Araç sahibi olmanın yolu oradan geçecek! Yüzbinlerce lira 0 faizli kredi ye ek 100.000 TL indirim gelecek

Türk Hava Yolları'nda Önlisans ve Lisans Mezunlarını Kapsayan Kariyer Fırsatı

YDO sürücüleri vuracak! Bir anda yüzde 45 zam adeta şok edecek

Enflasyonla mücadele sona erecek! O tarihte faizlere 250 baz indirim gelecek

1 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Bu Salı İndirimde Neler Var?