Nijerya'da Feci Kaza: 10 Ölü, 3 Yaralı

Nijerya'da Trafik Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Lagos eyaletinde, korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Bir kamyonun yolcu minibüsüyle çarpışması sonucunda toplamda 10 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

SEMA'dan Açıklama

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Lagos Eyaleti Daimi Sekreteri Olufemi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada, kazanın Lagos-Badagary kara yolunda gerçekleştiğini duyurdu. Oke-Osanyintolu, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumlarının kritik olduğunu belirtti.

Soruşturma Başlatıldı

Kazaya dair bir soruşturmanın da başlatıldığını ifade eden Oke-Osanyintolu, olayın ayrıntılarının araştırılacağını kaydetti. Bu trajik kaza, Nijerya'daki yol güvenliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.