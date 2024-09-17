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Nijerya'da Feci Otobüs Kazası: 36 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:36
Nijerya'da Feci Otobüs Kazası: 36 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Otobüs Kazası

Nijerya'nın kuzeyinde yer alan Kaduna eyaletinde meydana gelen bir trafik kazası, 36 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Kazanın Detayları

Mevlit Kandili'ni kutlamak üzere seyahat eden Müslüman yolcuları taşıyan otobüs, Lere bölgesinde karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Olayın ardından eyaletin sağlık ekipleri, kazanın sonuçlarını gözlemlemek üzere hızla olay yerine intikal etti.

Yetkililerden Açıklama

Yetkililer, kaza esnasında 36 yolcunun hayatını kaybettiğini ve yaralıların en yakın hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Kazanın sebebini belirlemek adına bir inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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