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Nijerya'da Fidye İçin Kaçırılan 36 Kişi Kurtarıldı

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde fidye için kaçırılan 36 kişi, ordu ve polis işbirliğiyle düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 01:49
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 01:49
Nijerya'da Fidye İçin Kaçırılan 36 Kişi Kurtarıldı

Nijerya'da Fidye İçin Kaçırılan 36 Kişinin Kurtarılması

Nijerya'nın kuzeyindeki Kebbi eyaletinde dün fidye için kaçırılan 36 kişi'nin kurtarıldığı bildirildi. Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin Danko-Wasagu bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından ordu ile polis işbirliğinde bir operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon Başarılı Sonuçlandı

Abubakar, düzenlenen operasyonda silahlı kişilerin fidye için rehin aldığı 36 kişinin kurtarıldığını ifade etti. Bu olay, Nijerya'nın uzun süredir karşılaştığı silahlı çetelerin ve terör örgütleri Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın faaliyetleriyle ilişkili bir durumu ortaya koyuyor.

Nijerya'daki İnsan Kaçırma Sorunu

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanmaktadır. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep etmektedir.

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