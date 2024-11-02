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Nijerya'da Gıda Krizi Uyarısı: 33,1 Milyon Kişi Etkilenecek

2025 yılı itibarıyla Nijerya'da 33,1 milyon kişinin gıda kriziyle karşılaşması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 18:20
Nijerya'da Gıda Krizi Uyarısı: 33,1 Milyon Kişi Etkilenecek

Nijerya'da Gıda Güvenliği Tehlikesi

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da 2025 yılında yaklaşık 33,1 milyon kişinin gıda krizine maruz kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

Gıda Güvenliği Araştırması

Nijerya'da gıda güvenliğini değerlendirmek amacıyla FAO, BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı işbirliği içinde 26 eyalette kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekonomik ve İklimsel Mücadeleler

FAO Nijerya Temsilcisi Dominique Kouacou, geçim kaynakları ve gıda güvenliğinin hem küresel hem de ulusal düzeyde ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ülkenin temel ve tarımsal ürün fiyatlarını etkileyen ekonomik etmenlerin yanı sıra sel ve kuraklık gibi iklim olayları da Nijerya'nın gıda durumu üzerinde olumsuz bir etki yaratmakta.

Acil Eylem Çağrısı

Kouacou, Haziran-Ağustos 2025 döneminde özellikle kuzey bölgelerinde yaşayan 33,1 milyon kişinin gıda krizi ile karşılaşacağına dikkat çekti. Bu bağlamda, hükümetin, paydaşların ve uluslararası toplumun ortak çabalarıyla açlığı azaltma konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

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