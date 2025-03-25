Nijerya'da Hapisten Kaçan 12 Mahkumdan 5'i Yakalandı

Nijerya'da Hapisten Kaçış: 12 Mahkumdan 5'i Yakaladı

Nijerya'nın Kogi eyaletindeki bir hapishaneden dün gerçekleşen firar olayında, 12 mahkumdan 5'i geri yakalandı. Nijerya Cezaevi Hizmetleri Geçici Genel Müdürü Sylvester Nwakuche, mahkumların kaçtıktan sonra Kotonkarfe bölgesine ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.

Nwakuche, firar sonucu bir cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiğini ve iki görevlisinin de yaralandığını aktardı. Yakalanan mahkumların sayısını artırmak için yürütülen çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Olay Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Nijerya İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo, olayla ilgili bir soruşturmanın başlatılması için talimat verdi. Tunji-Ojo, firarın "talihsiz bir gelişme" olduğunu belirterek, kaçan mahkumların yakalanmasında teknolojik imkanların kullanılacağını ifade etti.

Daha fazla detayın ve gelişmelerin takip edileceği bildirilirken, tüm mahkumların yakalanması için güvenlik güçlerinin kararlılıkla hareket ettiği vurgulandı.