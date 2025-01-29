Nijerya'da Hava Operasyonları: 30 Boko Haram Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Hava Operasyonları Başarıyla Gerçekleşti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik gerçekleştirilen hava operasyonları, önemli bir başarı ile sonuçlandı. Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), yapılan operasyonlarda 30 teröristin öldüğünü duyurdu.

Operasyon Detayları

NAF Sözcüsü Olusola Akinboyewa, yaptığı açıklamada, operasyonların Degbewa ve Chikide bölgelerinde yoğunlaştığını belirtti. Akinboyewa, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını da ifade etti.

Amacın Normalliği Yeniden Sağlamak

Operasyonların, Nijerya'nın kuzeydoğusunda normalliği yeniden tesis etme ve sosyo-ekonomik faaliyetleri kolaylaştırma amacını taşıdığını vurgulayan Akinboyewa, ülkedeki güvenlik durumunun iyileştirilmesine yönelik bu tür girişimlerin devam edeceğini belirtti.

Boko Haram'ın Kayıpları ve Etkileri

Daha önce, 16-25 Ocak tarihleri arasında, Boko Haram'a yönelik yürütülen operasyonlarda 22 askerin hayatını kaybettiği ve 70 teröristin öldürüldüğü bildirilmişti. 2000'li yılların başından bu yana aktif olan Boko Haram, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemleriyle on binlerce insanı hayattan kopardı.

Sınır Komşularında da Aktifler

Örgüt, 2015 yılından itibaren ülkenin komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenlemekte. Çad Gölü Havzası'nda gerçekleştirilen saldırılarda en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi. Ülkede yaşanan terör saldırıları ve çatışmalar sonucunda yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı.