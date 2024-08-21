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Nijerya'da Hava Operasyonuyla 40 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya Hava Kuvvetleri, Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 40 teröristi etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:26
Nijerya'da Hava Operasyonuyla 40 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Hava Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a karşı gerçekleştirdiği hava operasyonunda toplamda 40 teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyonun Detayları

NAF Sözcüsü Edward Gabkwet, 16 Ağustos tarihinde Borno'ya bağlı Arina bölgesinde düzenlenen operasyonda, Boko Haram'ın önemli isimleri arasında bulunan 5 elebaşının da aralarında bulunduğu 40 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.İncelemelerde Kaydedilenler

Gabkwet ayrıca, saldırı sonrası yapılan incelemelerde, bölgede çok sayıda ekipman ve tıbbi malzemenin yok olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Çok Uluslu İşbirliği ve Malzeme Ele Geçirilmesi

Öte yandan, Çok Uluslu Ortak Görev Gücü birlikleri Borno'nun Mongunu bölgesinde bir pazarda teröristler için hazırlanmış lojistik malzemeler ele geçirdiklerini duyurdu.

Boko Haram, 2000'li yılların başından beri Nijerya'da varlık gösterirken, 2009'dan itibaren gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişinin hayatına mal oldu. Örgüt, 2015 yılından bu yana Kamerun, Çad ve Nijer gibi komşu ülkelerde de saldırılar düzenlemektedir.

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