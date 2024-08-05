Nijerya'da Hayat Pahalılığı Protestoları Devam Ediyor

Nijerya'da Artan Hayat Pahalılığına Karşı Protestolar

Nijerya, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığı ile sarsılıyor. Ülkede 1 Ağustos 2023'te başlayan protestolar sürerken, güvenlik güçleri 681 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltılar ve Şiddet Olayları

Nijerya polisi, yapılan açıklamada, gözaltına alınanların çoğunun şiddet olaylarına karıştığı belirtildi. Ayrıca, Uluslararası Af Örgütü Nijerya Ofisi, gözaltına alınanlar arasında 50 gazetecinin bulunduğunu duyurdu.

Protestocuların hafta sonunda düzenlediği eylemlerde, polisin göz yaşartıcı gaz ve mermi kullanarak müdahale ettiğine dair iddialar gündeme geldi.

Devlet Başkanı'nın Açıklamaları

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ulusa sesleniş konuşmasında protestoların sona ermesi gerektiğini ifade ederek, göstericileri diyalog yoluna davet etti. Ancak, protestocular taleplerinin karşılanmadığını belirterek eylemlerine devam ediyor.

İnsan Kaybı ve Yasal Önlemler

Protestoların şiddet içeren olaylara dönüşmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralanma ve bina kundaklama olayları yaşandı. Bu nedenle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasakları ilan edildi.

Benzin Sübvansiyonunun Kaldırılması

Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te benzin sübvansiyonunu kaldırmış ve bunun akabinde akaryakıt fiyatları hızla artmıştı. Litresi 185 nairadan 620 nairaya yükselen akaryakıt fiyatı, ülkede hayat pahalılığı krizine yol açtı.

Sivil toplum kuruluşları, 1 Ağustos'tan itibaren 10 günlük protesto planladıklarını duyurdu. Nijerya'daki ekonomik kriz ve sosyal huzursuzluk derinleşmeye devam ediyor.