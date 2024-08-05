Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nijerya'da Hayat Pahalılığı Protestoları Devam Ediyor

Nijerya'da hayat pahalılığına karşı süren protestolarda 681 kişi gözaltına alındı. Şiddet olayları sonucu 17 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:43
Nijerya'da Hayat Pahalılığı Protestoları Devam Ediyor

Nijerya'da Artan Hayat Pahalılığına Karşı Protestolar

Nijerya, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığı ile sarsılıyor. Ülkede 1 Ağustos 2023'te başlayan protestolar sürerken, güvenlik güçleri 681 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltılar ve Şiddet Olayları

Nijerya polisi, yapılan açıklamada, gözaltına alınanların çoğunun şiddet olaylarına karıştığı belirtildi. Ayrıca, Uluslararası Af Örgütü Nijerya Ofisi, gözaltına alınanlar arasında 50 gazetecinin bulunduğunu duyurdu.

Protestocuların hafta sonunda düzenlediği eylemlerde, polisin göz yaşartıcı gaz ve mermi kullanarak müdahale ettiğine dair iddialar gündeme geldi.

Devlet Başkanı'nın Açıklamaları

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ulusa sesleniş konuşmasında protestoların sona ermesi gerektiğini ifade ederek, göstericileri diyalog yoluna davet etti. Ancak, protestocular taleplerinin karşılanmadığını belirterek eylemlerine devam ediyor.

İnsan Kaybı ve Yasal Önlemler

Protestoların şiddet içeren olaylara dönüşmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralanma ve bina kundaklama olayları yaşandı. Bu nedenle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasakları ilan edildi.

Benzin Sübvansiyonunun Kaldırılması

Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te benzin sübvansiyonunu kaldırmış ve bunun akabinde akaryakıt fiyatları hızla artmıştı. Litresi 185 nairadan 620 nairaya yükselen akaryakıt fiyatı, ülkede hayat pahalılığı krizine yol açtı.

Sivil toplum kuruluşları, 1 Ağustos'tan itibaren 10 günlük protesto planladıklarını duyurdu. Nijerya'daki ekonomik kriz ve sosyal huzursuzluk derinleşmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!