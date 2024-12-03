Nijerya'da Her Yıl 42 Bin 700 AIDS Kurbanı

Nijerya'da AIDS nedeniyle yılda 42 bin 700 ölüm

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, her yıl yaklaşık 42 bin 700 kişinin Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildiriyor. Bu rakam, ülkenin sağlık sorunlarının ciddiyetini ortaya koyuyor.

Abuja'da AIDS'i anma programı düzenlendi

Başkent Abuja'da AIDS nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak amacıyla özel bir program gerçekleştirildi. Programda konuşan Nijerya HIV/AIDS ile Yaşayan İnsanlar Ağı Sekreteri Nicholas Ugbenyen, AIDS'in hala ülkenin en ciddi sağlık sorunlarından biri olduğunu vurguladı.

Ugbenyen, her yıl çoğunluğu kadın olan yaklaşık 42 bin 700 kişinin AIDS nedeniyle ölüm yaşadığını belirtti. Ayrıca, Nijerya'da ebeveynleri tarafından terk edilmiş 1,1 milyon AIDS'li çocuk bulunduğunu ifade etti.

2030 Hedefi: AIDS'in sona erdirilmesi

Ugbenyen, AIDS'in 2030'a kadar sona erdirilmesi amacıyla pediatrik HIV'in önlenmesi ve tedavisine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Tüm paydaşları, HIV müdahalesini güçlendirmek için pediatrik bakımda yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlara yönelmeye davet etti.

AIDS ile Yaşayan Bireylere Ayrımcılığın Sona Erdirilmesi

Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Direktörü Temitope Ilori da HIV/AIDS ile yaşayan bireylere yönelik damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması çağrısında bulundu. Ilori, bu ayrımcılığın önlenmesinin, bakım hizmetlerine erişimi artırmada kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.