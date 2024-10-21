Nijerya'da İki Grup Arasındaki Şiddet Olaylarında 13 Ölü

Nijerya'da Şiddet Olayları: 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde, geçtiğimiz gün iki grup arasında patlak veren şiddet olayları sonucunda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın Detayları

Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, yaptığı yazılı açıklamada, olayların dün Awka South bölgesinde düzenlenen festival sırasında çıktığını duyurdu. İkenga, yaşanan çatışmalarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını kaydetti.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Bölgedeki güvenlik güçlerinin olaylara müdahale etmek üzere sevk edildiğini belirten İkenga, şiddet olayları ile ilgili olarak kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığını ifade etti. Ayrıca, bölgedeki güvenlik durumunu stabilize etmek için sokağa çıkma yasağının ilan edildiği aktarıldı.

Nedeni Doğal Kaynak Kavgası mı?

Ülkede güneydeki eyaletlerde sıkça görülen şiddet olaylarının, farklı gruplar arasındaki doğal kaynakların paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir.