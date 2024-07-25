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Nijerya'da İnşaat Halindeki Binanın Çökmesi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Lagos şehrinde inşaat halindeki bir bina çöktü, 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:13
Nijerya'da İnşaat Halindeki Binanın Çökmesi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da İnsanı Sarsan Bir Kaza

Nijerya'nın güneyinde bulunan Lagos eyaletinde, inşaat halinde olan bir binanın çökmesi sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Maryland bölgesinde gerçekleşti.

Kurtarma Çalışmaları ve Açıklamalar

Lagos Eyalet Acil Durum Yönetimi Genel Sekreteri Femi Oke-Osanyintolu, enkaz altında kalan 3 kişinin cesedine ulaşıldığını duyurdu. Aynı zamanda, kurtarma ekiplerinin 2 kişiyi sağ olarak çıkardığını ve bir yaralının da cansız bedeninin bulunduğunu belirtti. Çökmenin Sebepleri Araştırılıyor

Oke-Osanyintolu, inşaat halindeki binanın çökme nedeninin araştırıldığını ifade etti. Nijerya'da sıklıkla karşılaşılan bu tür olayların arkasında kalitesiz malzeme kullanımı ve yetersiz bina bakımı gibi etmenlerin bulunduğu kaydediliyor.

Son Durum ve İstatistikler

Ayrıca, Nijerya Mühendislik Düzenleme Konseyi, bu yıl içerisinde 22 inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 30'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede inşaat sektöründeki bu tür kazaların önlenmesi için daha sıkı önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

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