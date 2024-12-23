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Nijerya'da IPOB Üyesi 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'nın Enugu eyaletinde güvenlik güçleri, IPOB üyesi 13 teröristi etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 22:27
Nijerya'da IPOB Üyesi 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Terör Operasyonu

Nijerya'nın güneyinde yer alan Enugu eyaletinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonun Detayları

Nijerya'nın Güneydoğu Müşterek Görev Gücü Birlikleri Sözcüsü Jonah Unuakhalu, gerçekleştirilen operasyon hakkında yazılı açıklamalarda bulundu. Unuakhalu, Enugu eyaletinde IPOB üyelerine yönelik yapılan operasyonun sonuçlarını duyurarak, 13 üyenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tarihsel Bağlam

IPOB, Nijerya'nın güneydoğusunda bağımsız bir Biafra devleti kurma talebiyle gündeme gelmişti. Bu talep, 1967 yılında meydana gelen ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği iç savaşı tetiklemişti. O dönemde kurulan Biafra Cumhuriyeti, savaşın sonunda Nijerya'nın egemenliği altına geri dönmüştü.

Bugün Nijerya devleti, IPOB'yi terör örgütü olarak ilan etmişken, grup bağımsızlık mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir.

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