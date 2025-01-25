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Nijerya'da IPOB Üyesi 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'nın İmo eyaletinde düzenlenen operasyonda 6 IPOB üyesi etkisiz hale getirildi, Kaduna'da ise 22 kişi fidye için kaçırıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 20:24
Nijerya'da IPOB Üyesi 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaleti, terörle mücadele operasyonlarına sahne oldu. Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 6 terörist, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Çatışma Bilgileri

İmo Eyaleti Polis Sözcüsü Henry Okoye, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Okigwe bölgesindeki ormanda polis ile IPOB üyeleri arasında çatışma yaşandığını bildirdi. Okoye, operasyonda 6 IPOB üyesinin etkisiz hale getirildiğini, bazı teröristlerin ise yaralı olarak kaçtığını ifade etti.

Silahlı Çetelerin Artışı

Nijerya'da, silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri IPOB, Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP, zaman zaman ülkenin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlemektedir.

Kidnap Olayları Devam Ediyor

Öte yandan, Kaduna eyaletine bağlı Kitanda ve Kusheka bölgelerinde, silahlı kişiler 22 kişiyi fidye için kaçırdı. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen bu tür olaylar sıklıkla yaşanıyor.

Silahlı kişiler çoğunlukla ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyorlar.

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